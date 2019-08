So brachte die Ex-„Desperate Housewives“-Beauty ihren Sohn mit zu den Dreharbeiten von „Dora und die goldene Stadt“ mit und stillte ihn in den Pausen, was nicht immer ganz einfach war, wie sie jetzt zugab: „Mein Kind zu stillen während ich arbeitete, war schwierig, zumindest in der Zeit, in der man es stillt, füttert, schlafen legt und wieder arbeiten geht. Man macht es und ist danach fertig.“