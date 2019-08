Während der Sprengbefugte aus dem Bezirk Wolfsberg auf einer Seehöhe von 1850 Metern die Bohrlöcher mit Sprengstoff belegte und mit Zündern versah, fuhr sei Kollege - ein Spittaler - den Bagger aus dem Bereich. Zuvor hatte er die Bohrlanzette aus dem Erdreich gehoben. In diesem Moment explodierte eine Bohrstange. Die umherfliegenden Eisenteile trafen den 57-Jährigen am Kopf und verletzten ihn schwer - er wurde vom Unfallort mit dem Rettungshubschrauber C 12 in die Universitätsklinik nach Graz geflogen. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt und musste nicht behandelt werden.