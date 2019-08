Was darf man noch ohne schlechtes Gewissen machen?

Denn auch in Österreich ist eine Diskussion darüber entbrannt, was man angesichts der Klimakrise eigentlich noch guten Gewissens tun kann und was lieber nicht. So stehen zum Beispiel Flugreisen, Fleischkonsum oder auch das Autofahren auf der Liste der Dinge, bei denen man unwillkürlich ein schlechtes Gewissen hat. Klar scheint: Auch jeder Einzelne von uns kann etwas dazu beitragen, um den Klimawandel zumindest zu mindern.