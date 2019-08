Wie man von den Ducks genau weiß, geht es nie nur um eine Geschichte. Die aufregende Kreuzfahrt startet in Hamburg und führt über Kopenhagen und Göteborg bis in die romantischen Fjorde Norwegens. Langeweile kommt hier natürlich nicht auf, so ist einer der größten Konkurrenten von Dagobert Duck mit an Bord und wer weiß, was Klaas Klever vorhat um Dagobert von seinem Thron als reichster Enterich zu stoßen?