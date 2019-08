Zwei Einbrecher-Trios trieben am vergangenen Wochenende sowie am Montag in Salzburg ihr Unwesen. In Seekirchen erbeuteten die Diebe mehrere Parfums, in Rauris stiegen die Räuber in einen versperrten Schuppen ein und ließen hochwertige Motorsägen mitgehen. Die Ermittlungen in beiden Fällen laufen.