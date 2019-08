Indien will volle Kontrolle über die Region

Der per Dekret gestrichene Artikel 370 der indischen Verfassung garantierte dem indischen Teil Kaschmirs bisher unter anderem eine eigene Verfassung, eine eigene Flagge und weitgehende Kompetenzen. Nicht-Kaschmirern war es bisher verboten, permanent in der Region zu leben, Land zu kaufen oder für die Verwaltung zu arbeiten. Indiens Innenminister Amit Shah kündigte an, der Staat Jammu und Kaschmir werde nun umorganisiert. Das Gebiet solle gespalten und der unmittelbaren Kontrolle Neu-Delhis unterstellt werden. In Pakistan kam es daraufhin zu heftigen Protesten.