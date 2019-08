Basketball-Superstar Vince Carter absolviert laut US-Medienberichten seine 22. Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA! Wie der Fernsehsender ESPN am Dienstag berichtete, steht der 42-Jährige auch in der im Herbst beginnenden Spielzeit für die Atlanta Hawks auf dem Parkett. Nach einem Bericht auf nba.com wird Carter nun zum ersten Spieler, der so lange in der NBA aktiv ist.