Am Ende des Interviews wollte ihr der pfiffig agierende „Turbo Tobi“ noch ein Liedchen abringen. Die einstige Musikerin, gefragt nach ihrem Sommerhit, hatte sofort die Vengaboys („We’re Going To Ibiza“) auserkoren. Doch singen wollte sie dann nicht mehr. „Das habe ich schon bei krone.tv gemacht“, lächelte sie. Nachsatz: „Schauen Sie sich das an.“ Und, in Richtung Pötzelsberger: „Nur, wenn Sie mitsingen.“