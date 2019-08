„Ein richtig geiles Match! Was mir vor dem Duell richtig gut geholfen hat, waren die Einheiten mit meinem Mentaltrainer. Er hat mir gesagt, ich soll gar nicht an das Ergebnis denken, sondern nur an meine eigene Leistung und das Spiel gegen die Nummer eins der Welt genießen. Das war ein genialer Tipp“, war Dressler trotz der Niederlage nicht enttäuscht. Weiter geht´s für ihn am Mittwoch gegen die Letten Plavins/Tocs.