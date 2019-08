„Wir stehen noch in Verhandlungen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir bis Oktober eine Lösung haben“, ließ Amedia-Chef Udo Chistée die „Krone“ wissen. Er möchte den Kremsmünsterrerhof am Stadtplatz aus dem Dornröschenschlaf wecken. Dazu will er die 62 Zimmer in zentraler Lage und unweit des Messeareals auf ein Vier-Stern-Superior-Niveau anheben. „Der Name Kremsmünstererhof wird bleiben, ergänzend würde Amedia Plaza hinzukommen“, so Chistée. Von Sanierungskosten von rund drei Millionen Euro ist dabei die Rede.