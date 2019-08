Und wir halten natürlich Wort! In Kooperation mit dem Land Steiermark laden wir insgesamt 1000 Helfer (Freiwillige Feuerwehr, Rotes Kreuz, Bergrettung, Lawinenwarndienst) zum großen Konzert von Andreas Gabalier am 23. August auf die Schladminger Planai und vorher zu einem Festakt, begleitet von kulinarischen Genüssen, in den Congress Schladming. Dach- und Bezirksverbände der angeführten Organisationen sind informiert.