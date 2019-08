Auch ein von Verbandspräsident Martens unterschriebener Brief an die Fürstenfelder, in dem die entscheidenden Punkte für die Ablehnung angeführt werden, ändert daran nichts. Laut dem Schreiben hätten die Panthers jedenfalls „das geringste Budget aller Vereine, die um eine Spielgenehmigung angesucht haben“. Dazu komme „die kontinuierliche Negativentwicklung im sportlichen Bereich“ des Meisters von 2008. Diese ziehe „sich von der Bundesliga bis in den Nachwuchs, der in der Vergangenheit quasi nicht vorhanden war.“ Auch die fehlende Auslastung der Fürstenfelder Stadthalle wurde kritisiert. „Hier bedarf es einer langfristigen positiven sportlichen Entwicklung, diese Auslastung herzustellen, die durch negative sportliche Ergebnisse nicht befruchtet wird“, betonte Martens, der jedoch die Wahl des „neuen Vorstands mit basketballerischem Know-How“ begrüßte. Diesem sollen nun „klare Organisationsstrukturen folgen“. Denn: „Ein Plan, wie sich der Verein strukturell und wirtschaftlich unter dem enormen sportlichen Leistungsdruck entwickeln soll, liegt leider auch noch nicht vor.“