Das Land will die Sicherheit an der Strecke noch weiter erhöhen: „Jene, die zum Teil doppelt so schnell fahren wie erlaubt, müssen stärker bestraft werden“, so Verkehrslandesrat Stefan Schnöll. Vor allem Raser, die illegale Autorennen veranstalten, und Lenker mit verbotenen Laser-Blockern sollen künftig mit saftigen Strafen rechnen.