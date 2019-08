Wenn heutzutage eine kleine Tiroler Gemeinde noch einen eigenen Bäcker und auch eine eigene Metzgerei im Ort hat, ist dort die Welt zumindest in dieser Hinsicht noch in Ordnung. Aktuell gibt es im Land 129 Bäckereien und 120 Metzger – bei tirolweit 279 Gemeinden. Überall geht sich diese Rechnung also nicht aus.