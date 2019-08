Wolfgang Gasperl: Der Traunstein ist immer in Bewegung. Das haben wir damals beim Gschliefgraben auf der anderen Seite des Traunsteins gesehen. Wir haben eine Tiefenbohrung in einem Schwemmkegel im Traunsee gemacht. Da sind wir in 170 Meter Tiefe immer noch mit Rutsch- und Schwemmmaterial statt festem Gestein konfrontiert gewesen. Ein Abbruch ist ein natürlicher Vorgang.