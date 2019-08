Debatte über „Todesfallen“

Indes sind auch viele Menschen fassungslos, wie es möglich ist, dass solche „Todesfallen“ auf den Straßen erlaubt sind. Man sei in dem Gestell völlig ungeschützt. Die Kinder liegen in einer Höhe wie die Stoßstange oder der Auspuff eines Autos und atmen Abgase ein. Früher gab es sogar Strafen für solche Gespanne. Jetzt dürfen unter Einhaltung der technischen Regelungen der Fahrradverordnung Fahrradanhänger benutzt werden, so das Verkehrsministerium.