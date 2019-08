Seit 2011 trieb der Angeklagte sein Unwesen vor allem im südlichen Burgenland. Der Arbeitslose lebte in der Steiermark und fuhr für seine Beutezüge mit dem Zug in die Heimat. Dort suchte er sich abgelegene Kirchen aus und schlich in die Gotteshäuser. Nachdem sich der Mann vergewissert hatte, dass die Luft sprichwörtlich rein war, packte der Kriminelle eine Drahtschlinge aus. Damit fischte er dann Münzen und Geldscheine aus den Opferstöcken heraus - insgesamt mehrere tausend Euro. Jenes Geld, das eigentlich Bedürftigen zugute kommen sollte! Acht Jahre lang entkam der gottlose Langfinger der Polizei, doch am Ende klickten die Handschellen.