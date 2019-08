Ein 68-jähriger Zillertaler ist am Dienstag am Innsbrucker Landesgericht wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Waffenhandels zu einer unbedingten Geldstrafe von 7200 Euro verurteilt worden. Er hatte vergangenen November eine Maschinenpistole an zwei Bayern verkauft. Bei einer Hausdurchsuchung fanden Ermittler schließlich über 100 Schusswaffen, darunter auch Kriegsgerät.