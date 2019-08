Norbert Dickel und Patrick Owomoyela werden vorerst keine Spiele mehr im BVB-TV und NetRadio von Borussia Dortmund kommentieren. „Beide bekommen eine Denkpause“, bestätigte ein Vereinssprecher am Dienstag einen „Bild“-Bericht. Die Ex-Profis des deutschen Fußball-Bundesligisten hatten sich bei der Live-Übertragung des Testspiels gegen Udinese am 27. Juli in Altach verbale Entgleisungen geleistet.