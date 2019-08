Billie Eilish war prädestiniert, ein Star zu sein. So sehr, dass es niemand überraschen sollte, dass sie 2018 mit gerade 17 Jahren bereits Tourneen weltweit ausverkauft, mehrere Songs in den Billboard Hot 100 und auf prominenten Serien-Soundtracks platziert und ihre Kerbe in der alternativen Pop-Szene deutlicher geschlagen hat, als viele ihrer Zeitgenossen in ihren späten Zwanzigern.