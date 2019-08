Problematisch wird es, wenn sich die schwarz-gelb-gestreiften Räuber in Wohnbereiche einnisten. Dann rückt die Feuerwehr aus: „Wir haben heuer bereits 153 Einsätze zur Entfernung von Wespennestern in der Zentrale erfasst“, berichtet Josef Petter, Disponent beim Landesfeuerwehrkommando. Da nicht alle Feuerwehren im Land Wespeneinsätze an die Zentrale melden, ist die tatsächliche Zahl wohl noch höher. Und die eigentliche Wespenzeit beginnt erst jetzt. „Bisher ist das ganz normal für diese Jahreszeit. Vergangenes Jahr war aber ein extremes Wespenjahr“, erinnert sich Petter. Aufgrund der unzähligen Wespen-Einsätze im Vorjahr weigern sich einige Feuerwehren inzwischen, den Insekten auf die Pelle zu rücken – so etwa die Freiwillige Feuerwehr in Wals-Siezenheim.