Dieser Spaziergang war dann wohl doch zu viel für diese Hündin. Sie sorgte am Wochenende für großes Gelächter in den Straßen von New York. Als die Besitzerin mit ihr Gassi ging, machte die Hündin am halben Weg schlapp und legte sich mitten auf dem Gehweg auf den Rücken. Geduldig versuchte das Frauchen ihren sturen Vierbeiner zum Weitergehen zu bringen - jedoch erfolglos! Das Video ist mit über drei Millionen Aufrufen jedenfalls ein Hit, hat aber auch einen ernsten Beigeschmack.