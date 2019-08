Der Trail wurde heute, 6. August, erstmals geöffnet und führt in zwei Varianten unterschiedlichen Anspruchs hinab bis zur Mittelstation und mündet dort in den bereits bestehenden Trail ein. Gesamt können so rund 1000 Höhenmeter und knapp zehn Kilometer am Stück abgefahren werden. Die Bergfahrt erfolgt mit der Panoramabahn Großarltal mittels eigens für den Radtransport angefertigter Gehänge. Der Trail ist bis 29. September täglich außer Montag in Betrieb, danach bis Ende Oktober Dienstag, Freitag, Samstag und Sonntag.