Doch die Richterin nahm ihm diese Antwort nicht so ohne weiteres ab. „Ich halte sie nicht für so dumm. Wollten sie damit eine Anzeige vermeiden?“, hakte sie nach. „Nein“, sagte der 66-Jährige. Er habe sehr wohl auch Leistungen für das Geld erbracht und in Projekte investiert, beteuerte er. Dem Gericht lagen zahlreiche Emails vor, die sich die beiden Männer geschickt hatten. „Warum haben sie ihm nicht einmal geschrieben, es muss gegenverrechnet werden?“, fragte die Richterin. „Weil es eine Vertrauensgeschichte war zwischen ihm und mir“, antwortete der Beschuldigte, der wieder in Haft ist. Sie seien 2018 in Streit geraten. „Da hat er begonnen, mich mit Dreck zu bewerfen“. Er beteuerte, „niemals im Leben“ jemanden gedroht oder genötigt zu haben.