Essig, Öl und Fett, Salz und Zucker eignen sich ausgezeichnet zum Konservieren. Mit Gelierzucker eingekocht sind Marmeladen sogar einige Jahre lang haltbar. Bei einem französischen Confit wird Geflügel eingesalzen, in seinem eigenen Fett geschmort und anschließend darin bis zu ein paar Wochen lang aufbewahrt. Viele italienische Antipasti werden auch gerne in Öl eingelegt. In Salz einlegen ist eine der ältesten Konservierungstechniken. Die marokkanischen Salzzitronen, Oliven, sogar Käse und Fleisch werden so haltbar gemacht. Der Käse wird in einer sogenannten Salzlake gereift und auch verkauft. Beim Fleisch nennt man es „pökeln“ oder auch „suren“. Die bekanntesten Vertreter des in Essig einlegten Gemüses sind Essiggurkerln. Sie dürfen bei keiner Jause fehlen. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, Lebensmittel zu konservieren. Aber warum soll man denn nun keine Erdbeeren im Winter kaufen?