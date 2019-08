Number-Neighbor-Challenge: Fun oder Belästigung?

Eine neue Challenge beherrscht gerade wieder die sozialen Netzwerke. So neu ist sie jedoch gar nicht. Fast alle Kinder haben sicher mal bei einer fremden Nummer angerufen oder irgendwo angeläutet. So ähnlich läuft auch die Number-Neighbor-Challenge: Man sucht seinen Nummer-Nachbarn, der fast die gleiche Telefonnummer hat, wie man selbst und kontaktiert ihn. Was dann dabei herauskommt zeigen die User auf Insta und Twitter.