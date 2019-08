Im Vorfeld dürften die drei Männer zunächst gemeinsam in der Wohnung in der Unteren Augartenstraße Drogen konsumiert haben. Am nächsten Morgen griff der 21-Jährige dann im Alleingang erneut zum Suchtgift - die Folgen waren verheerend. Er „wurde daraufhin hochgradig aggressiv“, teilte die Wiener Polizei mit. In der Folge verletzte er die beiden Männer im Alter von 19 und 21 Jahren mit einem Messer mit einer Klingenlänge von acht Zentimetern. Der Jüngere erlitt an der Schulter, der Ältere an der Hand jeweils eine Schnittverletzung.