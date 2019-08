Ein Reifenplatzer hatte das Feuer, das um etwa 10 Uhr auf der A9 kurz nach der Anschlussstelle Rottenmann ausbrach, ausgelöst, wie der Bereichsfeuerwehrverband Liezen am Dienstagnachmittag mitteilte. Dieser habe zum Überhitzen geführt und schließlich den Anhänger in Brand gesetzt, hieß es in einer Aussendung.