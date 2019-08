Eine mutmaßlich für den russischen Staat tätige Hackergruppe ist vom US-Softwarehersteller Microsoft beim Eindringen in Kundennetzwerke ertappt worden. Die Hacker tragen in IT-Sicherheitskreisen Namen wie „Fancy Bear“, „APT28“, „Sofacy“ oder „Strontium“ und sollen über schlecht abgesicherte vernetzte Geräte wie Drucker in die Netzwerke eingedrungen sein.