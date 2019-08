Vom Lump zum Millionär! In diesem lustigen Klick-Spiel fangen Sie mit nichts an und ebnen nach und nach Ihren Weg zu immensen Reichtümern und der Macht, die mit dieser Art von Geld einhergeht. Wie schnell können Sie Geld regnen lassen und wie viel können Sie verdienen? Hunderte, Tausende, Millionen, Millionen, Milliarden oder noch mehr? Beginnen Sie klein, indem Sie einfach den Bildschirm streichen und Ihr Geld auftürmen lassen! Werden Sie reich, indem Sie Geschäfts- und Finanzinvestitionen tätigen oder in die Politik gehen, um Geld zu verdienen, während Sie schlafen! Klicken Sie, klicken Sie, klicken Sie, klicken Sie, klicken Sie, klicken Sie und nicht vergessen zu klicken! Jeder Klick bringt Geld! Und jetzt viel Spaß und schnappen Sie sich das Geld!