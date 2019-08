Den Grund für den Widerwillen der Bewohner konnten die Beamten rasch feststellen. „Weder waren die Bewohner der Wohnung meldepolizeilich erfasst, noch fand sich eine Erklärung für die Unmengen an Rohwaren, die Verwendung finden sollten. Zudem waren auch die Fenster verklebt, um keinen Einblick in die Wohnung zu gewähren“, so das Ministerium. Drei der Anwesenden, zwei Frauen und ein Mann - allesamt chinesischer Herkunft -, hätten sich in der Folge nicht ausweisen können, es bestehe der dringende Verdacht, „dass sie sich illegal im Land aufhalten“.