Thiem hat nach seinem ersten Heim-Titel vor vierfach ausverkauftem Stadion in Kitzbühel natürlich viel Selbstvertrauen nach Kanada mitgebracht. Ob er glaubt, dass dieser Erfolg in Tirol seine Popularität in Österreich gesteigert hat? „Die Resonanz war schon groß, aber ich glaube, dass in Österreich die Resonanz generell sehr groß ist. Der Titel war so irgendwie das letzte Mosaiksteinchen, dass mir gefehlt hat“, weiß auch Thiem und hat schon das nächste Ziel in der Heimat im Visier.