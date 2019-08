Erfrischend anders

Über den konzeptionellen Inhalt abseits der für die Band so magischen Zahl Sieben hat man noch den Mantel des Schweigens gebreitet. Wer sich aber eingehender mit dem Tool-Kosmos befasst hat, kann davon ausgehen, dass es sich dabei gewiss um ernste und eindringliche Thematiken handeln wird. Musikalisch trägt man die alten Zeiten würdevoll in die Gegenwart, ohne den momentanen Zeitgeist ganz auszusparen. In Songs wie „Chocolate Chip Trip“ oder „7empest“ schwingt die Band genüsslich durch sämtliche Heavy-Metal-Stile und zitiert dabei auch gerne so unterschiedliche Größen wie Mastodon oder Korn. Protziger Rock steht neben schüchterner Versiertheit, glasklare, durchdringende Gitarrenriffs paaren sich mit abgefahrenen Instrumentalabfahrten. Die Outro-Vogellaute zu „Mockingbeat“ kann man nach so vielen Jahren als sinnloses Füllmaterial abtun, oder aber als abschließenden Geniestreich mehrerer verquerer Geister. Tool sind und bleiben erfrischend anders. Das muss man nicht mögen, aber respektieren, denn blindes Gefolge gibt es im Musikbusiness zuhauf…