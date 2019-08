Best Classic Pyramid Solitaire bringt die beliebte Pyramidenversion des Solitärkartenspiels in Ihre Handfläche. In Pyramid Solitaire werden 28 Karten offen ausgeteilt, um eine Pyramide zu bilden. Der Rest des 52-Karten-Decks befindet sich mit der Vorderseite nach unten auf der Seite, die den Stock bildet. Ihr Ziel ist es, Paare von offenen Karten aus dem Fundament der Pyramide zu entfernen, deren Werte sich zu 13 addieren. Asse haben einen Wert von 1, Buben 11, Damen 12. Kings Wert bei 13 und kann einzeln gespielt werden. Sie können Karten aus dem Vorrat ziehen, um sie mit jeder offenen Karte abzugleichen. Das Spiel wird gewonnen, wenn alle Karten der Pyramide gepaart und vom Tisch entfernt werden. Je schneller Sie die Karten paaren, desto höher werden Sie punkten! Spielen Sie jetzt kostenlos Best Classic Pyramid Solitaire und genießen Sie dieses Kartenspiel-Meisterwerk!