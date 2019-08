Solitaire Daily Challenge bringt Ihnen das beliebte Patience-Spiel des in die Hand. Das Ziel des Spiels ist es, alle Karten in vier Stapel zu sortieren. Sie müssen die Gründung jedes Stapels mit einem Ass beginnen und der Stapel muss in aufsteigender Reihenfolge von Assen bis zu Königen gestapelt werden. Eine Karte - oder eine Gruppe von Karten - kann in eine der sieben Spalten geschoben werden, wenn der Wert der obersten Karte genau eine niedrigere ist und sich die Farbe von der Karte unterscheidet, auf die sie bewegt wird. Spielen Sie jetzt gratis die Solitaire Daily Challenge! Spielen Sie, an jedem Ort und zu jeder Zeit - wann immer Sie wollen. Kommen Sie täglich wieder und versuchen Sie, alle Aufgaben zu meistern, um Ihre Chance auf monatliche Belohnungen zu erhöhen!