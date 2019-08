Über ein Jahr lang wurde an dem neuen Konzept gefeilt. Das Festival wird traditionell von einem österreichischen Künstler eröffnet, an den ein Auftragsprojekt vergeben wird. Dieses Jahr fiel die Wahl auf den jungen Bassisten Manu Mayr, der sich in einem Duo mit Susanna Gartmayerpräsentieren wird. Christian Muthspiel hat für Saalfelden das 18-köpfige Orjazztra Vienna gegründet und Daniel Riegler präsentiert ebenso ein neues Projekt gemeinsam mit Anthony Coleman.