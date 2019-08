Studie um Studie habe festgestellt, dass es keine Verbindung zwischen Videospielen und realer Gewalt gebe, sagte Hewitt gegenüber der Website Vox.com. „Die Gewaltverbrechen in unserem Land sind in dem Moment zurückgegangen, in dem Videospiele immer beliebter wurden. Und andere Gesellschaften, in denen Videospiele eifrig gespielt werden, kämpfen nicht mit dem tragischen Ausmaß an Gewalt, das in den USA auftritt.“