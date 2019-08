Es ist einer dieser Tage im Büro, oder? Vielleicht gibt es so viel Arbeit zu tun, dass es sich nicht lohnt, es zu tun - oder es gibt buchstäblich nichts zu tun und Sie kämpfen darum, nicht einzuschlafen. Aber keine Sorge, wir haben die Lösung für Ihr Problem! Machen Sie sich bereit, das ultimative Bürospiel an drei brandneuen Orten zu spielen. Schnappen Sie sich eine Tasse Kaffee, zerknüllen Sie ein Stück Papier in diesem lustigen Online-Spiel und sehen Sie, ob Sie es in den kleinen Mülleimer auf der anderen Seite Ihres Zimmers werfen können! Wenn Sie es sogar mit dem elektrischen Ventilator geschafft haben, der bläst und das Papier dreht, ist es an der Zeit, zu viel größeren Orten wie dem Bürolager und der Tiefgarage zu gehen.