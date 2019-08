Ein typischer Bauernhof ist sicherlich nicht der aufgeräumteste Ort. Aber die Farm in diesem klassischen Wimmelbildspiel ist ein komplettes Chaos. Der Besitzer sucht nicht nur nach Werkzeugen, sondern auch nach seinen Tieren und es ist Ihre Aufgabe, diese so schnell wie möglich zu finden und zu sammeln. Während Ihre Zeit begrenzt ist, können Sie ein paar Sekunden zu Ihrer Zeitbank hinzufügen, wenn Sie zufällig eine Uhr finden. Achte Sie auch darauf, dass Sie alle Goldmünzen schnappen, an denen Sie vorbeikommen. Diese Münzen helfen Ihnen, Ihren Bauernhof zu bauen oder ein paar coole Extras zu kaufen. Spielen Sie jetzt kostenlos den Farm Day und genießen Sie Ihren Tag auf dem Land!