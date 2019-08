Heidi Klum (46) hat sich erstmals seit ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz (29) bei Instagram gemeldet - mit einem Bild von „Mr.& Mrs. Kaulitz“, wie sie dort schreibt. Die beiden sind ganz in weiß gekleidet und küssen sich. „We did it!“, heißt es dazu, also: „Wir haben es getan“. Den Eintrag garnierte die Fernsehmoderatorin mit mehr als 40 Herzchen.