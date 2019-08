Wonderland Chapter 11 ist ein wunderschön gestaltetes Wimmelbildspiel für Ihren Browser, das sechs unglaublich detaillierte Levels mit Hunderten von Objekten bietet. Das Spiel beginnt in einem alten verlassenen Turm, voller Unordnung und mit Schrott gefüllt. Um auf die nächste Stufe zu gelangen, müssen Sie immer schwierigere Stufen überwinden, indem Sie alle aufgelisteten, aber ausgeblendeten Objekte in der begrenzten Zeit finden. Verwenden Sie den magischen Hinweis, der Ihnen hilft, Objekte aufzudecken oder in den Trainingsmodus des Spiels zu wechseln, um die Positionen der Gegenstände zu erfahren, ohne dass die Uhr tickt. Folgen Sie der mystischen Handlung des Spiels, erkunden Sie die geheimnisvollen Orte und enthüllen Sie ihre verborgenen Geheimnisse! Spielen Sie Wonderland Chapter 11 jetzt kostenlos und genießen Sie die fantastische Grafik, die dichte Atmosphäre und den stundenlangen Rätselspaß.