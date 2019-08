Ein 26-jähriger türkischer Staatsbürger aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte seinen Pkw am 5. August 2019 gegen 22.35 Uhr auf der Atterseestraße, L151, Richtung Mondsee. In der Ortschaft Ort am Mondsee, Gemeindegebiet Unterach am Attersee, geriet der 26-Jährige mit seinem Auto plötzlich ins Schleudern und prallte gegen einen Gartenzaun.