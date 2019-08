Sind sie ein Sicherheitsrisiko? Nach dem schrecklichen Verkehrsunfall, bei dem am Sonntagabend in Niederösterreich zwei kleine Kinder in einem Fahrrad-Anhänger an den Folgen ihrer schweren Verletzungen starben, ist die Debatte darüber entfacht. Fest steht laut Polizei, dass die beiden Mädchen nicht mit einem Helm geschützt waren. Ob der Anhänger beleuchtet war - zum Zeitpunkt des Unfalles setzte gerade die Dunkelheit ein -, müssen die Ermittlungen zeigen. Das Entsetzen über den Vorfall ist indes ungebrochen.