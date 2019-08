Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut Geschosse in das Japanische Meer abgefeuert. Bisher seien diese nicht identifiziert, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstagmorgen (Ortszeit) unter Berufung auf das Militär. Sie seien von der Ostküste am frühen Morgen gestartet worden. Das Militär beobachte die Lage.