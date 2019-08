Der 1. FC Nürnberg hat im 1. Heimspiel der neuen Saison der 2. deutschen Liga einen ordentlichen Bauchfleck hingelegt! Der „Club“ des österreichischen Trainers Damir Canadi ging am Montagabend im Traditionsduell gegen den Bundesliga-Absteiger Hamburger SV mit 0:4 (0:2) unter. Mit vier Punkten zog der beim 1:1 vor einer Woche gegen Darmstadt enttäuschende HSV in der Tabelle an Nürnberg vorbei.