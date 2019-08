Der norwegische Langlauf-Star Therese Johaug ist auch als Leichtathletin erfolgreich. In Hamar gewann sie am Sonntag in 32:20,86 Minuten überlegen die norwegischen Meisterschaften über 10.000 m. Nur 16 Europäerinnen liefen in diesem Jahr schneller als die zehnfache Weltmeisterin. Nun liebäugelt sie mit einem Start an den Leichtathletik-Europameisterschaften 2020 in Paris.