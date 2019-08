Vom Vorderen Alpjoch gingen der 26-Jährige und sein 56-jähriger Begleiter entlang des Steiges in Richtung Hinteres Alpjoch. „Noch vor dem Hinteren Alpjoch stiegen sie über einen markierten Steig in Richtung Muttekopfhütte ab“, schildert die Polizei. Am frühen Nachmittag löste sich dann aus derzeit unbekannter Ursache im Kammbereich ein Steinschlag. „Beide Männer wurden durch herabfallende Steine getroffen und verletzt“, informieren die Beamten.