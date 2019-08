Bei einer Explosion in einem Munitionslager des russischen Militärs sind in Sibirien mindestens acht Menschen verletzt worden. Der Vorfall in dem Lager in der Region Krasnojarsk hatte am Montag einen Brand ausgelöst, bei dem Minen und Raketen explodierten. Nach den Angaben der Behörden sind unter den Verletzten Arbeiter und Anrainer, darunter ein Kind. Sie zogen sich Brandverletzungen zu.