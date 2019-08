Ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war am 5. August 2019 gegen 16.55 Uhr in einer Tischlerei in Desselbrunn mit seiner Tischlermeisterarbeit beschäftigt. Bei den dabei durchgeführten Fräsarbeiten fing es ihm eine Holzleiste, wobei ihm anschließend zwei Finger völlig abgetrennt wurden.