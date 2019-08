„Versuchskaninchen“

Auf die Premiere muss der Mauthausener auch nicht lange warten. Ab 16. August bei der Barum-Rallye in Zlin (Tch) startet Wagner zum ersten Mal überhaupt bei einem EM-Lauf in der allgemeinen Klasse. Wo er auch als „Versuchskaninchen“ – Skoda will zeigen, was ein Privatpilot mit diesem Auto erreichen kann – einen eigenen Ingenieur des Autoherstellers bekommt. „Der absolute Höhepunkt, ich kann’s nicht glauben“, so Wagner.